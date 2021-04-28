Ins Kloster gesteckt: Eine völlig fremde Welt für die JungsJetzt kostenlos streamen
Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale
Folge 2: Ins Kloster gesteckt: Eine völlig fremde Welt für die Jungs
99 Min.Folge vom 28.04.2021Ab 12
Die Teenager Dennis, Adonis, Jonny und Kenan sind zu Gast in der Benediktinerabtei Ottobeuren. Sie sollen sich eine ganze Woche der Tradition, den strengen Regeln und den christlichen Ritualen unterwerfen. Die Mönche suchen ihr Glück in einem harten und einfachen Dasein. Sie leben für den Verzicht, die Zurückhaltung, Disziplin und die Suche nach Gott. Eine fremde Welt für die Jungs. Werden sie alle bis zum Ende durchhalten und sogar etwas für ihr weiteres Leben mitnehmen?
