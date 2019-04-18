Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale

Handy- und Alkoholverbot im Kloster: Harte Bedingungen für die Teenager

Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 18.04.2019
Handy- und Alkoholverbot im Kloster: Harte Bedingungen für die Teenager

Folge 4: Handy- und Alkoholverbot im Kloster: Harte Bedingungen für die Teenager

84 Min.Folge vom 18.04.2019Ab 12

Tattoo-Queen Jessica-Jill, Bloggerin Michelle und die Partygirls Anna und Mareike sind geschockt, als sie im Kloster Marienkron in Mönchhof ankommen. Die nächsten Tage müssen sie streng nach den Ordensregeln des heiligen Benedikt leben: Vor allem mit dem Handy- und Alkoholverbot haben die Teenager zu kämpfen. Anna will sich das nicht gefallen lassen und betrinkt sich heimlich - doch Mitstreiterin Mareike verpetzt sie ...

Kabel Eins
