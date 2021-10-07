Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tausche Krawall und Make-up gegen Schweigen und Gehorsam

Kabel EinsStaffel 3Folge 1vom 07.10.2021
99 Min.Folge vom 07.10.2021Ab 12

Botoxboy Johnny, Punkerin Sarah und die aggressive Elli sind geschockt, als sie sehen, was das Ziel ihrer Reise ist: das Kloster St. Marienthal in Ostritz. Hier leben zehn Nonnen nach uralter Tradition, strengsten Regeln und mit der Verpflichtung zum Schweigen. Schaffen es die Klosterschwestern, den drei Teenagern die wahren Werte des Lebens zu vermitteln und ihnen Struktur und Ordnung beizubringen?

