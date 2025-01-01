Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale

Glanz, Glamour und Botox im afrikanischen Nonnenkloster

Kabel EinsStaffel 3Folge 4
Glanz, Glamour und Botox im afrikanischen Nonnenkloster

Folge 4: Glanz, Glamour und Botox im afrikanischen Nonnenkloster

97 Min.Ab 12

Kirchenbank statt Gogo-Stange: Marie setzt der unerwartete Aufenthalt im Benediktinerinnen-Kloster in Windhoek, Namibia, kräftig zu. Auch Jessy und Lara fällt es alles andere als leicht, sich in das Leben der Nonnen einzugewöhnen. Eine exotische Umgebung, strenge Regeln und ein klar strukturierter Alltag mit Gebet und harter Arbeit überfordern die Girls schnell. Gelingt es den Klosterfrauen, das Trio zu erden und ihnen zu zeigen, was wirklich wichtig ist im Leben?

