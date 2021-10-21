Keine Werte, keine Ziele - So geht es nicht weiter!Jetzt kostenlos streamen
Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale
Folge 3: Keine Werte, keine Ziele - So geht es nicht weiter!
92 Min.
Für Bad Boy Fabian, den verpeilten Ian und Glamourfan Fabio geht es in das koptische Kloster nach Brenkhausen. Acht Tage in einer völlig fremden Welt, abgeschieden von der Zivilisation, mitten im Wald ohne Handyempfang - für die drei Jungs ein Albtraum. Der 19-jährige Fabio hat schon nach nicht mal 24 Stunden die Nase voll und will das Kloster verlassen. Schaffen es die Mönche, den Teenagern die wahren Werte des Lebens zu vermitteln und ihnen Struktur und Ordnung beizubringen?
Genre:Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins