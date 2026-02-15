Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 15.02.2026
88 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12

Ein Bett, das sich im Handumdrehen in ein Regal UND einen Tisch verwandelt, gekrönt mit einer eingebauten Beamer-Funktion zum Fernsehen! Klingt fast nach Science-Fiction, oder? Doch genau das haben sich Allround-Experte Rudi und Reporterin Kyra vorgenommen. Sie wagen sich an ein Möbelprojekt, das so noch nie auf dem Markt war - ein multifunktionales 3-in-1-Wunderwerk.

