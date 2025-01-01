Abenteuer Leben Spezial
Lust auf Lifestyle (2)
91 Min.Ab 12
Es gibt vieles, was uns das Leben schöner und einfacher macht - schmackhaftes Essen, besondere Kleidung oder nützliche Alltagshelfer. Dabei hat jeder seine eigene Definition des perfekten Lifestyles. Für Koch Dirk Hoffmann spielt Essen eine große Rolle, weshalb er sich auf die Suche nach Deutschlands besten Steaks macht. Außerdem erzählen Menschen, was sie bewegt, ihren eigenen Traum zu verwirklichen - egal ob Marmelade machen, Schuhe anfertigen oder Strandkörbe produzieren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins/Benedikt Müller