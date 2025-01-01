Abenteuer Leben Spezial
So lecker isst Deutschland
90 Min.Ab 12
Die "Abenteuer Leben"-Chefköche Dirk und Achim begeben sich heute auf eine kulinarische Reise durch Deutschland und stellen die beliebtesten Gerichte hierzulande vor: Ob Geflügel, Burger mit Pommes, Fisch oder Kohlroulade - die Profis spüren die lokalen Spezialitäten auf und zeigen, wie diese auch zuhause gelingen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins/Benedikt Müller