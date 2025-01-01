Abenteuer Leben Spezial
Wir lieben Asien
90 Min.Ab 12
"Abenteuer Leben" reist ins ferne Asien - ein Land, das außergewöhnliche und vielfältige Spezialitäten zu bieten hat. Chefkoch Achim begibt sich auf eine kulinarische Reise der Extraklasse: In China probiert er das wohl berühmteste gekochte Ei, und in Thailand nimmt er leckeres Streetfood unter die Lupe.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins/Benedikt Müller