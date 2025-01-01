Abenteuer Leben Spezial
BBQ Tricks
89 Min.Ab 12
Heiß, heißer, BBQ! Jetzt kommt auf den Rost, was schmeckt und Spaß macht. Doch wie werden Spareribs so richtig perfekt? Welche Grill-Gadgets sind tatsächlich nützlich und wo gibt es das beste BBQ überhaupt? Der Profi-Griller Jens Becher liefert die Antworten und verrät außerdem seine besten Tricks und Tipps.
Genre:Verbraucherinformation, Kochen
Produktion:DE, 2017
12
