Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben Spezial

BBQ Tricks

Kabel Eins
BBQ Tricks

BBQ TricksJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben Spezial

BBQ Tricks

89 Min.Ab 12

Heiß, heißer, BBQ! Jetzt kommt auf den Rost, was schmeckt und Spaß macht. Doch wie werden Spareribs so richtig perfekt? Welche Grill-Gadgets sind tatsächlich nützlich und wo gibt es das beste BBQ überhaupt? Der Profi-Griller Jens Becher liefert die Antworten und verrät außerdem seine besten Tricks und Tipps.

Alle verfügbaren Folgen