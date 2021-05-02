Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.05.2021: DIY-Tipps für Notfälle
91 Min.Folge vom 02.05.2021Ab 12
Diesmal testen Pam und Tobi, wie einfach sich mithilfe von Web-Tutorials angesagte Möbel im Industrie-Look nachbauen lassen. Außerdem nehmen Melissa und Mikele Bohralternativen unter die Lupe und die Profi-Handwerker Martina und Ulrich verraten, wie aus einem ausgedienten Ikea-Regal ein stylisches Hochbeet wird. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
