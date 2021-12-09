Thema u. a.: Bußgeldkatalog 2021 - wie teuer wird's?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 09.12.2021: Thema u. a.: Bußgeldkatalog 2021 - wie teuer wird's?
42 Min.Folge vom 09.12.2021Ab 12
Die im April 2020 veröffentlichte StVO-Novelle mit ihren zahlreichen Änderungen war in Teilen rechtlich unwirksam. Der Bundesrat hat nun Änderungen am Bußgeldkatalog beschlossen, die am 09.11.2021 in Kraft getreten sind. "Abenteuer Leben" klärt auf, wann es deutlich teurer wird, Punkte hagelt oder sogar Fahrverbote ausgesprochen werden! Und: HoT Käseklassiker aus der Schweiz - Raclette / World of Instagram
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins