Thema u. a.: Döner wie noch nie Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.11.2021: Thema u. a.: Döner wie noch nie
43 Min.Folge vom 24.11.2021Ab 12
Kebab with attitude, zu Deutsch: Döner mit der richtigen Einstellung! Damit werben ein paar Berliner Jungs, die den Dönerspieß einmal umdrehen und das Fleisch aus fairer Haltung beziehen sowie auf originelle Kebab-Kreationen setzen. Auf dem Herbst-Menü stehen daher: Gulasch Dürüm und Pommes mit Kürbis Topping. Völlig verrückt - und auch super lecker? Und: Der Weg des Schwarzwälder Schinkens
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins