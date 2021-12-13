Thema u. a.: Weihnachten mal anders mit Felicitas ThenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.12.2021: Thema u. a.: Weihnachten mal anders mit Felicitas Then
42 Min.Folge vom 13.12.2021Ab 12
Felicitas Then zeigt, wie man zuhause ein schnelles und cooles Weihnachtsmenü zaubert. Auf ihren Festtellern landen dieses Jahr Enten Döner, Sternchenburger und Weihnachtskuchen-Lollis - eine schöne Bescherung! Garantiert!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins