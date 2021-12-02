Thema u. a.: E-Auto für 5.000 EuroJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.12.2021: Thema u. a.: E-Auto für 5.000 Euro
42 Min.Folge vom 02.12.2021Ab 12
Elektro-Autos boomen: Die Nachfrage wird zwar immer höher, den meisten sind die Stromer aber immer noch zu teuer. So geht es auch "Abenteuer Leben"-Host Kimmo Wiemann. Wie gut, dass er da beinahe zufällig ein echtes Schnäppchen entdeckt hat: E-Autos für unter 5.000 Euro aus China. Aber kann man die einfach so kaufen und vor allem dann auch in Deutschland fahren? Und: Bodenbelag Teppich
