Thema u. a.: Aufnahmeprüfung JVA GeldernJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 18.11.2021: Thema u. a.: Aufnahmeprüfung JVA Geldern
42 Min.Folge vom 18.11.2021Ab 12
Die meisten deutschen Gefängnisse platzen aus allen Nähten. Gleichzeitig herrscht chronische Unterbesetzung bei den JVA-Beamten. Doch warum ist es so schwer, geeigneten Nachwuchs für diesen Job zu finden? Liegt es an dem harten Testverfahren? "Abenteuer Leben" begleitet exklusiv das zweitägige, harte Bewerbungsverfahren in der JVA Geldern. Wer wird die Prüfungen bestehen, und wer bekommt letztendlich den Ausbildungsplatz zum JVA-Beamten?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins