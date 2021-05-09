Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

DIY Top Projekte für den Sommer

Kabel EinsFolge vom 09.05.2021
DIY Top Projekte für den Sommer

DIY Top Projekte für den SommerJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 09.05.2021: DIY Top Projekte für den Sommer

91 Min.Folge vom 09.05.2021Ab 12

Grillen und Chillen gehören zu einem tollen Sommer für viele einfach dazu. Aber bevor man sich entspannt in den Garten legen kann, sollte man für ein entsprechendes Ambiente sorgen - und das am besten selbst, wenn es günstig bleiben und Spaß machen soll! Die "Abenteuer Leben"- DIY-Experten zeigen, wie das gelingt. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen