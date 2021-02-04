Waschmaschinen-Betrüger im SchleudergangJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 04.02.2021: Waschmaschinen-Betrüger im Schleudergang
90 Min.Folge vom 04.02.2021Ab 6
Was passiert eigentlich, wenn man dem Techniker für Hausgeräte die Waschmaschine anvertraut? Peter Giesel hat den Test gemacht. Das Ergebnis: viel zu hohe Rechnungen für Reparaturen, die nicht durchgeführt wurden. Wie kann das sein und wie reagieren die Abzocker bei der Konfrontation?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins