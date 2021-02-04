Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Kabel EinsFolge vom 04.02.2021
90 Min.Folge vom 04.02.2021Ab 6

Was passiert eigentlich, wenn man dem Techniker für Hausgeräte die Waschmaschine anvertraut? Peter Giesel hat den Test gemacht. Das Ergebnis: viel zu hohe Rechnungen für Reparaturen, die nicht durchgeführt wurden. Wie kann das sein und wie reagieren die Abzocker bei der Konfrontation?

