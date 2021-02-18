Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 18.02.2021
88 Min.Folge vom 18.02.2021Ab 12

Stimmen die Versprechen von Gebrauchtwagenhändlern? Und was ist beim Autokauf zu beachten? Genau das möchte Peter Giesel herausfinden und stößt dabei auf dreiste Kundenfallen. Außerdem kommt der Kabel Eins-Reporter einem dubiosen E-Bike-Händler auf die Schliche!

