Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 25.02.2021: Vom Parkplatz bis zur Haustür: Die Abzocker lauern überall
85 Min.Folge vom 25.02.2021Ab 12
Diesmal sind Abzocken an der Haustür, Internetbetrug und betrügerische Dienstleister im Visier des Investigativ-Journalisten Peter Giesel. Schonungslos und gewohnt direkt ist er Betrügern auf der Spur und deckt ihre perfiden Maschen auf.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins