Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Kabel EinsFolge vom 04.03.2021
91 Min.Folge vom 04.03.2021Ab 6

Im Internet verdienen sich Abzocker eine goldene Nase mit horrenden Preisen für Edelmetalle. Und: Unerfüllter Kinderwunsch. Für viele kinderlose Paare ein heikles und belastendes Thema - diese Notlage nutzen viele profitorientierte Samenspender aus. Betrugsexperte Peter Giesel recherchiert und deckt die Maschen auf.

