Folge vom 04.03.2021: Edelmetall-Abzocke - Mit schmutzigen Tricks zur goldenen Nase?
Folge vom 04.03.2021
Im Internet verdienen sich Abzocker eine goldene Nase mit horrenden Preisen für Edelmetalle. Und: Unerfüllter Kinderwunsch. Für viele kinderlose Paare ein heikles und belastendes Thema - diese Notlage nutzen viele profitorientierte Samenspender aus. Betrugsexperte Peter Giesel recherchiert und deckt die Maschen auf.
