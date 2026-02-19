Lateinamerika und seine größten AbzockenJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 19.02.2026: Lateinamerika und seine größten Abzocken
89 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12
Peter Giesel ist unterwegs in Südamerika und untersucht für seine Zuschauer: wo in Lateinamerika lauern Abzocken? Welchen Urlauber-Angeboten kann man trauen, wo sollte man genauer hinsehen!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins