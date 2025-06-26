Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 26.06.2025
Folge vom 26.06.2025: Fakes in Miami und in der Karibik!

88 Min.Folge vom 26.06.2025Ab 6

Sonne, Strand, Traumkulisse - und mittendrin: Peter Giesel. Auch in der 11. Staffel deckt der Urlaubsdetektiv Betrugsmaschen an den schönsten Orten der Welt auf. Diesmal führt ihn die Spur der Abzocke durch die Karibik: Von Miami über die Bahamas bis nach Curacao nimmt er Touristenfallen unter die Lupe, die hinter perfekten Postkartenmotiven lauern ...

