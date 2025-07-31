Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Ost-Kanada: Abenteuer und Abzocken geben sich die Hand

Kabel EinsFolge vom 31.07.2025
Ost-Kanada: Abenteuer und Abzocken geben sich die Hand

Ost-Kanada: Abenteuer und Abzocken geben sich die HandJetzt kostenlos streamen

Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Folge vom 31.07.2025: Ost-Kanada: Abenteuer und Abzocken geben sich die Hand

89 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 6

Im Osten Kanadas, dem zweitgrößten Land der Welt, warten unendliche Weiten, Tiere und Abenteuer auf die Touristen. Aber aufpassen: Wo Urlauber sind, da sind auch die Abzocken nicht weit. Peter Giesel und sein Team decken die dreistesten Maschen auf!

Alle verfügbaren Folgen