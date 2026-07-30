Traurige Abzocke statt Tierschutz: Bali und die missbrauchten SchildkrötenJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 30.07.2026: Traurige Abzocke statt Tierschutz: Bali und die missbrauchten Schildkröten
88 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 6
Bali oder Singapur - Tempel, Traumstrände oder lieber eine futuristische Skyline? Zwei Reiseziele, die unterschiedlicher kaum sein könnten, aber eines gemeinsam haben: Wer nicht aufpasst, zahlt drauf. Ob dreiste Geldwechsel-Tricks, eine fragwürdige Schildkröten-Auffangstation, diebische Tempelaffen oder überteuerte Kosmetik in schillernden Shopping-Malls - die Maschen sind kreativ, die Schäden real. Peter Giesel nimmt die Tricks vor Ort unter die Lupe.
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Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 5, Season 10-12: Kabel Eins & © Season 1-3, Season 3-9: Endemol Shine Germany GmbH & © Season 2: Videorechte: Endemol Shine Germany GmbH, Bildrechte: Kabel Eins