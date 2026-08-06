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Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

An der wunderschönen Balkan-Küste werden Urlauber unschön zur Kasse gebeten

Kabel EinsFolge vom 06.08.2026
An der wunderschönen Balkan-Küste werden Urlauber unschön zur Kasse gebeten

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Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Folge vom 06.08.2026: An der wunderschönen Balkan-Küste werden Urlauber unschön zur Kasse gebeten

88 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 6

Montenegro und Kroatien bieten zwar landschaftliche Schönheit mit der Bucht von Kotor, über tausend Inseln und Dubrovniks Altstadt, doch hinter der Postkartenidylle lauert oft Abzocke. Peter Giesel reist entlang der Balkan-Küste und prüft, wo Urlauber kräftig zur Kasse gebeten werden.

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