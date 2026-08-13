Amerika - oder doch Achtung Abzockistan?Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 13.08.2026: Amerika - oder doch Achtung Abzockistan?
89 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6
Promitouren ohne Promis, völlig überzogene Restaurant-Rechnungen, Hot Dog-Abzocken, Cowboy-Outfits "Made in China" oder die Grand Canyon-Eintritts-Abzocke - Peter Giesel ist wieder unterwegs im Land der unbegrenzten Abzock-Möglichkeiten: Amerika!
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Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 5, Season 10-12: Kabel Eins & © Season 1-3, Season 3-9: Endemol Shine Germany GmbH & © Season 2: Videorechte: Endemol Shine Germany GmbH, Bildrechte: Kabel Eins