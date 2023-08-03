Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Der indische Subkontinent: Indien und Sri Lanka

Kabel EinsFolge vom 03.08.2023
Der indische Subkontinent: Indien und Sri Lanka

Der indische Subkontinent: Indien und Sri LankaJetzt kostenlos streamen

Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Folge vom 03.08.2023: Der indische Subkontinent: Indien und Sri Lanka

87 Min.Folge vom 03.08.2023Ab 12

Dieses Mal reisen Peter Giesel und sein Team nach Indien und Sri Lanka. Er besucht unter anderem das Weltwunder Taj Mahal, doch an jeder Ecke lauern Abzocker, die es auf den Geldbeutel der Touristen abgesehen haben. Der Betrugsexperte findet die Fallen und konfrontiert die Schuldigen damit.

