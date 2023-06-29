Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Kabel EinsFolge vom 29.06.2023
Folge vom 29.06.2023: Peter Giesel deckt Touristenfallen in Madrid und Budapest auf!

89 Min.Folge vom 29.06.2023Ab 12

Wo Touristen sind, da sind auch Betrüger nicht weit! In Madrid und Budapest geht Peter Giesel auf die Suche nach Touristenfallen - und fällt auch das ein oder andere Mal selbst hinein! Nur ein Grund mehr, den Betrügern nachzugehen und sie zur Rede zu stellen!

