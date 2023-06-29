Peter Giesel deckt Touristenfallen in Madrid und Budapest auf!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 29.06.2023: Peter Giesel deckt Touristenfallen in Madrid und Budapest auf!
89 Min.Folge vom 29.06.2023Ab 12
Wo Touristen sind, da sind auch Betrüger nicht weit! In Madrid und Budapest geht Peter Giesel auf die Suche nach Touristenfallen - und fällt auch das ein oder andere Mal selbst hinein! Nur ein Grund mehr, den Betrügern nachzugehen und sie zur Rede zu stellen!
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH