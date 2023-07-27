Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Kabel Eins
Folge vom 27.07.2023
Peter Giesel macht Urlaub in den USA - in San Francisco versucht er auf allen Wegen nach Alcatraz zu kommen, in Las Vegas wird er von Hotels abgezockt und in Memphis legen ihn Elvis-Abzocker rein.

