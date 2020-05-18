Thema u. a.: LKW Kontrolle am RastplatzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.05.2020: Thema u. a.: LKW Kontrolle am Rastplatz
61 Min.Folge vom 18.05.2020Ab 12
Marcel Mainzer und Torsten Kümmerling von der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim kontrollieren Lkw-Fahrer auf einem Rastplatz. Ein rumänischer Fahrer macht einen Alkoholtest. Das Ergebnis: Er ist sturzbetrunken ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
12
Copyrights:© Kabel Eins
