Kabel EinsFolge vom 19.11.2021
61 Min.Folge vom 19.11.2021Ab 12

An einer stark befahrenen Kreuzung in der Braunschweiger Innenstadt stoppen Leonie und Martin Radfahrer, die gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen. Zum Ende des Sommers sind Sebastian und Hermann am Strand in Hooksiel unterwegs. Die beiden Ostfriesen sind mit ihrem Metalldetektor auf Schatzsuche. Oft finden sie am Strand Schmuckstücke wie Ringe und Ketten. Aber auch historische Dinge sind dabei: Ein Fund aus dem Zweiten Weltkrieg erstaunt die beiden heute besonders.

