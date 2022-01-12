Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Hauptzollamt Dortmund: Festnahme im Nagelstudio

Kabel Eins
Folge vom 12.01.2022
Thema u. a.: Hauptzollamt Dortmund: Festnahme im Nagelstudio

In Dortmund kontrollieren Philipp und Marcus vom Hauptzollamt Schwarzarbeiter. Ihr erster Einsatz führt sie in ein Nagelstudio. Hier besteht der Verdacht, dass Mitarbeiter ohne Erlaubnis arbeiten. Die beiden überprüfen mit sechs weiteren Zollbeamten, denn immer wieder flüchten Mitarbeiter. Und: Kurz vor Feierabend bekommen Gökhan und Tim vom Rettungsdienst Nürnberg einen Notruf: Nach einer Massenschlägerei soll ein Jugendlicher mit Stichverletzungen im Park liegen.

