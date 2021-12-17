Thema u. a.: "SEA LIFE" Hannover: Ein Krokodil zieht umJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.12.2021: Thema u. a.: "SEA LIFE" Hannover: Ein Krokodil zieht um
60 Min.Folge vom 17.12.2021Ab 12
In Hannover muss Kubakrokodil Marie in ein anderes Reptilienhaus umziehen. Der Grund: Renovierungsarbeiten ihres Geheges. Zootierpfleger Sascha und Biologe Oliver überwachen den Transport. Dafür muss Marie in eine Kiste gelockt werden. Doch sie reagiert aggressiv. Und: In Göttingen sind Schibo und Jannick von der Polizeidirektion kontrollieren auf der A7 Lkw. Gleich am Morgen sticht ihnen ein Sattelzug aus Italien ins Auge. Ihr Verdacht: Der Lkw könnte zu schwer sein.
