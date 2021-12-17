Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 17.12.2021
60 Min.Ab 12

In Hannover muss Kubakrokodil Marie in ein anderes Reptilienhaus umziehen. Der Grund: Renovierungsarbeiten ihres Geheges. Zootierpfleger Sascha und Biologe Oliver überwachen den Transport. Dafür muss Marie in eine Kiste gelockt werden. Doch sie reagiert aggressiv. Und: In Göttingen sind Schibo und Jannick von der Polizeidirektion kontrollieren auf der A7 Lkw. Gleich am Morgen sticht ihnen ein Sattelzug aus Italien ins Auge. Ihr Verdacht: Der Lkw könnte zu schwer sein.

