Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Ein Verstoß kommt selten allein - Autobahnpolizei Wetzlar

Kabel EinsFolge vom 28.01.2022
Thema u. a.: Ein Verstoß kommt selten allein - Autobahnpolizei Wetzlar

Thema u. a.: Ein Verstoß kommt selten allein - Autobahnpolizei WetzlarJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 28.01.2022: Thema u. a.: Ein Verstoß kommt selten allein - Autobahnpolizei Wetzlar

61 Min.Ab 12

Meike und Max von der Autobahnpolizei Mittelhessen führen auf der A5 Abstandskontrollen bei Lkw durch. Für die 40-Tonner gilt ein Mindestabstand von 50 Metern. Ein Brummi-Fahrer aus Polen hält sich nicht daran. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs bleibt das aber nicht der einzige Verstoß. Und: Freitagabend 23 Uhr vor dem Hamburger Club "Superfly": Türsteher Ali arbeitet seit zehn Jahren im Tanzclub an der Großen Freiheit. Heute wird er plötzlich in den Club gerufen ...

