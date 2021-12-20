Thema u. a.: Gefälschter Führerschein im ReisegepäckJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.12.2021: Thema u. a.: Gefälschter Führerschein im Reisegepäck
61 Min.Folge vom 20.12.2021Ab 12
Abends an der deutsch-österreichischen Grenze: Michael und Peter von der Grenzpolizei Passau kontrollieren auf der A3 auffällige Fahrzeuge. Dabei sticht ihnen ein Auto mit holländischem Ausfuhrkennzeichen ins Auge. Und: Vor vier Monaten ist Krokodil Marie in Hannover ein anderes Reptilienhaus umgezogen. Heute kommt das Tier zurück. Zootierpfleger Sascha und Biologe Oliver müssen dafür sorgen, dass Marie sicher im Gehege ankommt.
