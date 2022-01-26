Thema u. a.: Behindert von Falschparkern: Feuerwehr ErlangenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.01.2022: Thema u. a.: Behindert von Falschparkern: Feuerwehr Erlangen
Folge vom 26.01.2022
Immer wieder steht die Feuerwehr bei Einsätzen vor dem gleichen Problem: Falschparker behindern die Durchfahrt und sie verlieren dadurch wertvolle Minuten. Die Feuerwehr Erlangen führt deshalb zusammen mit der Polizei heute Durchfahrtskontrollen durch. Und: Großkontrolle an der B311 in Baden-Württemberg: Die Polizeidirektion Ravensburg überprüft mit dem Bundesamt für Güterverkehr Lkw und Transporter. Dabei fällt Polizeikommissar Kraus ein Kleintransporter auf ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen