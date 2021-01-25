Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Wathlingen im Landkreis Celle kontrollieren Polizeioberkommissar Manuel und Polizeikommissarin Julia den Verkehr, als bei der Leitstelle ein Hinweis eingeht: Ein Fahrzeug soll in Schlangenlinien unterwegs sein. Und: Abschlepper Robert Prison muss zusammen mit einem großen Team zu einem schweren Lkw-Unfall auf die A57. Dort angekommen, müssen sie die verunfallten Fahrzeuge mit dem Kran bergen. Bildrechte: Kabel Eins.

