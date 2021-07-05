Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Getunter Pkw in der Motorradkontrolle Ravensburg

Kabel EinsFolge vom 05.07.2021
Thema u. a.: Getunter Pkw in der Motorradkontrolle Ravensburg

Thema u. a.: Getunter Pkw in der Motorradkontrolle RavensburgJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 05.07.2021: Thema u. a.: Getunter Pkw in der Motorradkontrolle Ravensburg

61 Min.Folge vom 05.07.2021Ab 12

Auf einem Parkplatz an der B465 in Ravensburg führt die Polizei eine Großkontrolle durch. Peter und Patrick wollten eigentlich Motorräder kontrollieren, als ihnen ein getunter Kleinwagen auffällt. Und: In der Wiesbadener Innenstadt sammeln die Müllwerker Richard, Michael und Steven die Wertstofftonnen ein. Dabei treffen sie täglich auf uneinsichtige Anwohner und Autofahrer. Auch falsch befüllte Tonnen sind ein Problem. So auch in dieser Schicht ...

Alle verfügbaren Folgen