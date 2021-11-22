Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Poserkontrolle - Polizei Kaiserslautern

Kabel Eins
Folge vom 22.11.2021
Thema u. a.: Poserkontrolle - Polizei Kaiserslautern

61 Min.
Ab 12

Nachdem die Polizeikommissare Sabrina und Jonas bei einer Tuningkontrolle einen Harley-Fahrer mit illegalen Leuchten überprüfen, ziehen sie anschließend ein amerikanisches Fahrzeug mit verdunkelten Scheiben aus dem Verkehr. Und: Auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg kontrollieren Fabian und Daniel von der Verfügungseinheit Rotenburg den Verkehr auf der Autobahn. Das Augenmerk der Polizisten liegt auf überladenen Lastwagen, als ihnen ein tiefliegender Kastenwagen auffällt.

