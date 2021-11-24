Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Zollkontrolle am Frankfurter Flughafen

Kabel Eins
Folge vom 24.11.2021
Thema u. a.: Zollkontrolle am Frankfurter Flughafen

Folge vom 24.11.2021
Ab 12

Am Frankfurter Flughafen kontrollieren die Zöllnerin Elena und Kollege Christian Reisende und ihr Gepäck. Auf der Suche nach Zigaretten, Geld, Schmuck und verbotenen Gegenständen werden die beiden heute bei einer Familie fündig. Und: Diesmal nehmen Axel und Andreas von der Lebensmittelüberwachung Stuttgart einen Döner-Imbiss unter die Lupe. Besonderes Augenmerk gilt der Sauberkeit und der richtigen Lagerung und Kennzeichnung von Lebensmitteln.

