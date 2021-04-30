Thema u. a.: Uneinsichtiger Lkw-Fahrer - Polizei GoslarJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 30.04.2021: Thema u. a.: Uneinsichtiger Lkw-Fahrer - Polizei Goslar
64 Min.Folge vom 30.04.2021Ab 12
Die Polizeioberkommissare Uwe Hellwig und Ulrich Pförtner kontrollieren Lkws in Goslar. Besonders Temposünder nehmen sie ganz genau unter die Lupe. Dabei checken sie auch die Ladung und den Zustand der Fahrzeuge. Schon bald landen die Kommissare ihren ersten Treffer. Und: Adalbert Dyballa, Alexander Sieberz und ihre Kollegen kontrollieren am Düsseldorfer Flughafen Spätaussiedler aus Russland. Bildrechte: Kabel Eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen