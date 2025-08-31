Adventure Buddies
Folge 1: Welcome to the Jungle
31 Min. Ab 12
Extremsportler Joey Kelly und Ex-Elitesoldat Otto Karasch starten ihre Reise ins Amazonasgebiet. Mit einem Wasserflugzeug und per Boot reisen die Beiden mitten in den Regenwald. Völlig allein in der tiefsten Wildnis haben sie dann nicht viel Zeit: Schon in wenigen Stunden geht die Sonne unter.
Adventure Buddies
Genre: Abenteuer, Dokumentation
Altersfreigabe: 12
12
© Bulletproof GmbH