Adventure Buddies
Folge 3: Kentern am Morgen
32 Min.Ab 12
An Tag drei ist der Hunger im Camp weiter groß: Bisher haben Otto und Joey kaum Fisch gefangen. Das soll heute geändert werden. Außerdem wird weiter an der Unterkunft gebaut. Doch schon beim ersten Ausflug aufs Wasser geht einiges mächtig schief!
Genre:Abenteuer, Dokumentation
12
Copyrights:© Bulletproof GmbH