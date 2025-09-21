1700 Knoten für ein AbendessenJetzt kostenlos streamen
Adventure Buddies
Folge 7: 1700 Knoten für ein Abendessen
37 Min.Ab 12
Otto bastelt sich seit Tagen sein eigenes Fischnetz. Nun ist es endlich fertig. Aber hat sich die harte Arbeit wirklich gelohnt und bekommen die Beiden am letzten Abend nochmal ein schönes Essen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Adventure Buddies
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bulletproof GmbH