Adventure Buddies
Folge 2: Was geht uns da ins Netz?
40 Min.Ab 12
Für Joey und Otto bricht der zweite Tag an. Und bisher haben sie nichts gegessen. Mit vielen Ideen und Einfallsreichtum versuchen sie im Amazonas auf Fischfang zu gehen. Dabei stoßen sie auf viele Hindernisse, haben aber auch ein Ass im Ärmel: Das mitgebrachte Kanu. Werden die Beiden auf dem Wasser erfolgreich sein?
Adventure Buddies
Genre:Abenteuer, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bulletproof GmbH