Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 10: Rotes Museum
44 Min.Ab 12
Ausgerechnet im Herzen des amerikanischen Rinderzuchtgebietes schlägt eine radikale Sekte aus Vegetariern, die sich "Die Kirche des Roten Museums" nennt, die örtlichen Jugendlichen in ihren Bann. Als ein paar der Kinder spurlos verschwinden, stoßen Mulder und Scully auf ein kompliziertes Labyrinth von Fanatismus, Gewalt und Lügen. Einige Hinweise lassen die beiden darauf schließen, dass die Jugendlichen für Experimente mit außerirdischer DNS missbraucht wurden ...
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
