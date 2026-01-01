Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 2: Der Parasit
44 Min.Ab 16
Bei einem scheinbar belanglosen Routinefall stoßen Mulder und Scully in der Leiche eines Unbekannten auf einen Parasiten, der sich als Ableger eines mutierten Wirbeltiermenschen erweist. Offensichtlich wurde die Kreatur per Schiff aus dem verseuchten Tschernobyl eingeschleust und sucht jetzt neue Wirtskörper für seine Fortpflanzung. Um zu verhindern, dass das Monster neue Wirte für seine Larven findet, müssen Mulder und Scully einen Wettlauf gegen die Zeit starten ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Enthält Produktplatzierungen