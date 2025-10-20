Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 4: Schlaflos
43 Min.Ab 12
Mulder bekommt gegen seinen Willen den Agenten Alex Krycek als neuen Partner zugeteilt. Ihr erster Fall dreht sich um die brutale Ermordung eines Wissenschaftlers, der im Vietnamkrieg an illegalen Versuchen beteiligt war, in denen einigen Soldaten durch einen chirurgischen Eingriff jedes Schlafbedürfnis geraubt wurde. Ihre Spur führt sie zu einem der ehemaligen Soldaten, Augustus Cole, der seit 24 Jahren nicht mehr geschlafen hat und sich an dem Verantwortlichen rächen wollte ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren