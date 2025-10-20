Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 14: Satan
44 Min.Ab 16
In einer Kleinstadt wird die verstümmelte Leiche eines Mannes gefunden, der möglicherweise das Opfer einer Teufelssekte wurde. Selbst Mulder macht sich diesmal über den Aberglauben der Stadtbewohner lustig, doch als die beiden FBI-Agenten den Fall schon zu den Akten legen wollen, regnet es plötzlich Kröten. Mulder und Scully finden heraus, dass es in der Stadt einige wohlhabende Bürger gibt, die einem satanischen Kult huldigen und vor nichts zurückschrecken ...
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
